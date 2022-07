Promesso sposo della Juventus dopo il lungo corteggiamento dell'Inter rivelatosi inutile, negli scorsi minuti Gleison Bremer ha preso in mano il suo smartphone per scrivere una lettera ai suoi ormai ex fan: "Cari tifosi del Torino, è arrivato il momento di salutarci… - l'incipit del messaggio del brasiliano -. Sono stati 4 anni molto intensi, fatti inizialmente di momenti difficili, pianti e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo. Sono arrivato a Torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia crescita non solo come giocatore ma soprattutto come uomo. Vi terrò tutti nel mio cuore. E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più".