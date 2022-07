Una lettera, con tanto di firma, è stata attaccata dinanzi l'ingresso della sede del Torino per contestare la cessione di Gleison Bremer agli odiati rivali cittadini della Juventus. Tono di contestazione accorato ed educato quello con cui si condanna Cairo e la dirigenza granata per una trattativa che viene descritta come la "millesima conferma" di non aver compreso cosa significhi il club. Ecco il testo integrale:

"Abbiamo capito che ormai, in questa specie di Torino FC, esiste solo il player-trading e nessun orizzonte sportivo, ma arrivare a cedere il miglior giocatore alla squadra peggiore è la millesima conferma che non è stato capito nulla, ma proprio nulla, di cosa sia il Toro.

Non abbiamo più illusioni.