L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio per commentare la vittoria del Milan sul Genoa nel secondo anticipo del 33° turno di Serie A: "Non bellissimo il Milan, è stata una partita mediocre ma contava la vittoria è l'ha portata a casa. Il Milan ha gruppo e carattere più delle altre. Se non cambieranno tanti giocatori, il Milan essendo la squadra più giovane potrà dire tanto. La squadra di Pioli può benissimo vincere lo scudetto e la Coppa Italia".