L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare di Onana, non perfetto ieri sera sul gol di Baldanzi che ha deciso la sfida tra Inter e Empoli. "In generale non è un portiere da Inter - le sue parole -. Handanovic tutta la vita, per quello che ha rappresentato. Il portiere deve saper parare, non deve essere visto per quanto è bravo per il gioco al piede".