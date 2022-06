La Nazionale bosniaca cambierà d'aspetto questa sera contro la Romania rispetto a quella scesa in campo nel match pareggiato con la Finlandia. Lo ha fatto capire Ivajlo Petev, ct della selezione che ha Edin Dzeko come capitano: "Ovviamente domani ci saranno dei cambi, abbiamo altri due allenamenti e la formazione sarà determinata due ore prima della partita - le sue parole -. Sto pensando a tutto, domani (stasera, ndr( vedrete di persona le modifiche, cercheremo un piano per provare a vincere la partita".