Allenamento a Podgorica per la Nazionale bosniaca in vista della partita di Nations League contro il Montenegro. Tanta attesa per capire le condizioni di Edin Dzeko, uscito malconcio dall'ultimo match disputato contro la Romania: i segnali sono in tal senso rassicuranti, visto che l'attaccante dell'Inter si è allenato insieme al resto della squadra. Quindi si può definire a disposizione di Ivaylo Petev per la partita di domani.