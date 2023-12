Intervenendo a 'Cronache di Spogliatoio', la voce di DAZN, Stefano Borghi, ha tessuto le lodi di Lautaro Martinez: "Lautaro è il vero top player di questa squadra che però è soprattutto collettivo, ma Lautaro è questo. Ha fatto i passi avanti che gli venivano chiesti, il miglioramento della mentalità, la capacità di giocare in coppia, essere leader, aumentare il bottino realizzativo perché pur avendo periodi in cui non segna sono rarissime le partite in cui non fa bene, Quando, come a Napoli, sei tra i migliori in campo anche se non segni pur essendo il centravanti, vuol dire che sei un grande giocatore".

