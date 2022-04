Intervenuto insieme a Roberto Mancini in conferenza stampa, Leonardo Bonucci ha caldeggiato la permanenza dell'ex tecnico dell'Inter sulla panchina dell'Italia: "Ciò che ci ha dato il mister in questi tre anni è qualcosa di unico. S'è creata una empatia che raramente si è creata dentro Coverciano, per noi continuare col mister è solo la logica conseguenza. Le sue idee, il suo valore umano non si discute. Poi in una partita secca il risultato può cambiare le visioni, ma chi vive tutti i giorni ha solo voglia di proseguire questo percorso".