Perché il blocco Inter ha fatto fatica ad imporsi in Nazionale? A questa domanda prova a rispondere l'ex Juventus Leonardo Bonucci, che ai microfoni di Cronache di Spogliatoio prova a spiegare la differenza rispetto al blocco juventino degli scorsi anni: "Noi abbiamo giocato l'Europeo del 2016 e del 2021 dopo aver giocato tanti anni insieme, mentre i giocatori del blocco Inter non giocano insieme da così tanti anni come noi".

Bonucci prosegue: "Se ci sono tanti giocatori che giocano insieme durante l'anno hai un vantaggio ma cambiano le dinamiche, il modo di giocare e l'aspetto psicologico. Ci sono tante variabili, deve essere bravo l'allenatore a incanalarle verso lo stesso scopo: in questo forse si poteva fare meglio".

