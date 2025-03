Andrea Bonatti ex tecnico della Triestina, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C' ha parlato dell'imminente approdo dell'Inter Under 23 nella terza serie: "L'Inter ha aspettato sette-otto anni dopo la Juventus per creare la sua seconda squadra. Non si è buttata a caso, ha fatto le cose con calma, con un progetto serio. Questo dimostra che non è una scelta superficiale. Se la presenza delle seconde squadre penalizzasse realtà solide e meritevoli, capisco il malcontento. Ma se vanno a sostituire società che falliscono e non riescono a iscriversi al campionato, mi sembra una soluzione del tutto legittima".