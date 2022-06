Dopo il sorteggio del calendario di Serie A 2022-23, Giovanni Sartori, nuovo responsabile dell'area tecnica del Bologna, ha offerto le sue impressioni sul percorso che attende la squadra di Sinisa Mihajlovic da metà agosto a inizio giugno: "E' un percorso abbastanza equilibrato: cominciamo con due trasferte impegnative contro la Lazio e i campioni d’Italia del Milan intervallate da due gare interne contro Verona e Salernitana. Sarà importante farci trovare pronti fin dalle prime giornate per fare una buona partenza, anche perché ci troveremo di fronte una stagione anomala per tutti vista la lunga pausa mondiale da metà novembre a gennaio: 15 partite nella prima parte, 23 dal 4 gennaio in poi. Più in generale è curioso notare che affronteremo tutte le grandi in trasferta all’andata e in casa al ritorno. Resto però dell’idea che il calendario incida fino a un certo punto sul percorso di una squadra”.