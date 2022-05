In vista della sfida di domani contro il Milan, il centrocampista dell'Atalanta Jeremie Boga ha lanciato la sfida ai rossoneri attraverso il portale LeoVegas News: "Si sappiamo che queste due ultime partite sono molto importanti sono solo per noi, ma anche per il Milan. Loro si giocano lo Scudetto, ma anche noi abbiamo un obiettivo importante andiamo lì per provare a far di tutto per vincere. Penso che dobbiamo fare il nostro gioco perché loro hanno il pubblico dalla loro parte. Sarà pieno e noi dobbiamo rimanere concentrati".