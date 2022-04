Avete già dimostrato di fermare big come Roma, Inter, e Atalanta. Servirà quell’intensità, quella voglia di recuperare palloni vista in queste sfide per frenare anche il Milan?

"Bisogna fare proprio così. Secondo i dati del GPS, quella contro la Lazio è stata una delle peggiori partite. I dati li guardo volentieri, non mentono sia in modo positivo che negativo. Con i biancocelesti non c'è stata intensità ed è quello ci servirà per la partita di domani. Bisogna ritornare a quell'intensità che abbiamo messo in campo nelle altre partite e dobbiamo metterla in campo domani contro il Milan. Con la Lazio abbiamo dato la sensazione di andare a fare un pressing solitario mentre nelle altre gare abbiamo dimostrato di farlo tutti compatti e questo sarà molto importante domani" ha risposto l'allenatore del Grifone, Alexander Blessin.