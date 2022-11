Intervista a Tuttomercatoweb per Sasa Bjelanovic, oggi direttore sportivo dell'Istria 1961 e in passato attaccante in Serie A . Il croato, nella chiacchierata, parla anche di Marcelo Brozovic : "Per la Croazia è fondamentale, malgrado abbiamo anche Kovacic e Modric , che è un giocatore di assoluto valore. Dà equilibrio, bisogna capire le sue condizioni... Con lui al 100% le nostre chance aumentano, mi auguro che possa giocare più partite possibili".

Si parla anche del campionato italiano: "Non penso che sia virtualmente chiuso. La sosta è inedita per tutti, molto lunga, darà possibilità alle squadre che non sono partite bene ed hanno avuto infortuni importanti come la Juventus di recuperare. Nella seconda parte la stagione sarà ancora più equilibrata, il Napoli ha un vantaggio importante, è padrone del proprio destino, ma le altre cercheranno di recuperare le forze, rinforzarsi e ripartire ancora più determinate". Bjelanovic applaude Dzeko ("continua a sorprendere, è completissimo, il più completo degli ultimi 20 anni proveniente dai paesi dell'ex Jugoslavia"), ed è convinto che potrà far bene anche Lukaku: "Nessuno si poteva aspettare che gli capitassero tutti questi infortuni. Quando era arrivato tutti erano contenti, ma lo sono anche adesso perché al suo rientro, quando starà bene, tornerà il Lukaku decisivo, che fa la differenza in Serie A".