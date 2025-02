Il difensore nerazzurro Yann Bisseck parla così a Inter TV dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, risultato che lancia l’Inter in semifinale contro il Milan: “Per noi è una grande vittoria, vogliamo vincere in tutte le competizioni. Abbiamo fatto una grande gara dal punto di vista difensivo, sono contento. In ogni partita dobbiamo essere concentrati per 95 minuti, oggi abbiamo fatto bene ed è stata una grande gara per noi.

Sappiamo che siamo una squadra molto forte, non ci interessa chi gioca. Siamo forti, le altre squadre hanno difficoltà a farci gol, dal punto di vista personale penso di aver fatto una buona partita. Siamo felici di aver vinto, ma la gara di sabato contro il Napoli sarà molto diversa. Siamo preparati, se facciamo le cose per bene possiamo vincere”.