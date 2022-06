Tra i tifosi chiamati a commentare il ritorno di Romelu Lukaku c'è Enrico Bertolino. "Il ritorno di Lukaku per noi è importantissimo. L’anno scorso è stato sacrificato per ragioni di bilancio. Ed è stato un grande a tornare; anche se parlare di “riduzione di stipendio”, con quelle cifre, stona. Se aspettiamo Dybala? Sì, ma attenzione: poi bisogna farli convivere in campo. Piuttosto, ora mi preoccupa la difesa. Ranocchia è andato via e, se Skriniar verrà sacrificato, bisogna pensare a dare solidità a quel reparto. E ricordiamoci di un settore giovanile che ha vinto molto. Attenzione a non farci sfuggire altri Zaniolo e Gnonto".