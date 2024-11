Nome caldo per il futuro dell'Inter, il difensore dello Spezia Nicolò Bertola per il momento non intende pensare al mercato. Intervistato da Il Secolo XIX, il giocatore degli Aquilotti ha affermato: "Restare fino a fine campionato mi piacerebbe molto, dai una mano alla squadra. Ci sono tante cose da sistemare, vediamo. Sarò sempre riconoscente allo Spezia, ma sono troppo giovane per discuterne da solo. Spero solo che arrivi una decisione che possa accontentare tutti. Mi arrivano tante cose dagli amici, può solo far piacere. Non ero a conoscenza di una possibile cessione al Venezia, penso ne abbiano parlato i miei agenti".