Intervistato da DAZN, Federico Bernardeschi ha commentato il recente Juventus-Inter disputatosi allo Stadium e terminato in parità, 1-1, manifestando il proprio disappunto per quanto visto sul rettangolo di gioco: "Una partita non brillantissima, ero presente allo stadio e l’ho vista dal vivo. Non è stata bella da vedere. Il livello della Serie A è alto, lo dimostra l’Inter che nella scorsa stagione è arrivata in finale di Champions".