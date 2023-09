Dagli studi della 'Domenica Sportiva', l'ex arbitro Mauro Bergonzi analizza l'episodio che ha visto protagonista Nicolò Barella nel finale del primo tempo di Inter-Fiorentina, quando il centrocampista nerazzurro ha subito un duro colpo dal viola Arthur: "Barella riceve un chiaro pestone da Arthur, questo è in gergo tecnico uno 'step on foot' che andava punito col cartellino giallo. Questo è un errore grave di Matteo Marchetti, non si deve sbagliare una situazione così semplice. Dopo, Barella viene ammonito per proteste ma manda platealmente a quel paese il direttore di gara. Questo non deve mai accadere per due motivi: Barella è un leader dell'Inter e della Nazionale, un grande giocatore e a livello UEFA queste cose non sono mai concesse; e Marchetti non può permettersi di farsi trattare così da un giocatore.

Lì si deve mostrare il cartellino rosso, perché così gli altri giocatori devono sapere che con Marchetti non si scherza. Il rosso era sacrosanto. Marchetti è un po' timido caratterialmente, forse doveva scusarsi con Barella per l'errore ma il 'vaffa...' mina la credibilità sua e di ogni direttore di gara".