Non poteva mancare il pensiero di Beppe Bergomi per Salvatore Schillaci, scomparso nelle scorse ore a 59 anni a causa di un male incurabile. Lo Zio ha condiviso con l'attaccante palermitano l'esperienza al Mondiale del 1990 ma anche quella, breve, in nerazzurro di Totò Gol: "Provo una grande tristezza perché lascia un dolore profondo. Nella chat di Italia '90 dove tutti noi stiamo scrivendo ora, quel Mondiale in cui Totò si è rivelato al mondo per il calciatore che era, ricordiamo l'amico vero e l'animo buono che era - ha detto Bergomi ai microfoni di TMW -. Lo voglio ricordare così, per il suo modo di essere in campo e nella vita. Come amico e compagno di squadra. L'ultima volta che l'ho visto eravamo in uno stadio ed era con suo figlio e mi parlava con orgoglio di lui. Era un compagno vero, sincero, con un animo buono. Abbiamo giocato un anno insieme all'Inter e i suoi occhi raccontavano il suo animo buono".