Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’, Giuseppe Bergomi analizza così la giornata di campionato che ha visto interessanti risvolti in vetta: “Ci sono stati tre momenti importanti nel campionato dell’Inter: nel girone d’andata perde contro la Lazio, poi arriva una bella serie tra novembre e dicembre. Poi è arrivata la sconfitta nel derby dove aveva giocato bene, infine il terzo momento la vittoria contro la Juventus arrivata pur non giocando bene. Contro l’Hellas Verona abbiamo visto una bella prestazione che non vedevamo da tempo”.