"Io guardavo la Premier e vedevo l’Arsenal e il City, già due mesi prima della vittoria del titolo, dicevo che avrebbe vinto il City perché sia i giocatori che Guardiola vogliono e sanno come arrivare in fondo. Qui è una finale. L’Inter non ha l’esperienza di questa finale mentre quelli del City sì e questo, a parte la qualità, è un vantaggio. Però dal punto di vista tattico la loro fase difensiva a cinque mi lascia qualche dubbio" dice Rafa Benitez a Sky Sport, in diretta da Istanbul dove l'ex allenatore nerazzurro può rivivere i dolci ricordi del 2005. "I nerazzurri possono metterli in difficoltà - continua -, loro giocano a cinque e chi controlla gli esterni dell’Inter, se va il terzino ad esempio, lascia dello spazio che i nerazzurri possono attaccare. Certo credo che la partita sarà il City che gestirà la partita e l’Inter che dovrà difendere un po’ basso ma se sarà capace di attaccare con gli esterni e se sono capaci di trovare gli attaccanti e di giocare due contro due con la difesa, hanno una possibilità".

L’Inter non deve pensare che ha già ottenuto il massimo ma a vincerla?

"Sì, è sempre così. Quando si gioca col City in Premier bisogna pensare di essere in partita e pensare sempre pensare di poterla vincere, bisogna resistere fino a 20 minuti dalla fine, poi ci si prova. Devi provare a vincere la partita e giocare sui tuoi punti di forza".