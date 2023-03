L'ex Primavera Juventus Stefano Beltrame, oggi giocatore del campionato portoghese col Maritimo, parla ai microfoni di Juventusnews24.com di come in Portogallo hanno accolto il sorteggio di Europa League che vedrà la Juve opposta allo Sporting Lisbona: "In quest’ultimo periodo non viene vista come la Juve di qualche anno fa, ma la Juve è sempre la Juve. In Europa, nelle grandi competizioni, quando la squadra è forte è forte. Poi ognuno tira acqua al suo mulino, come qua sono convinti di passare loro anche il Benfica è convinto di passare contro l’Inter. Ma sulla carta, obiettivamente, la Juve è la squadra più forte".