Rimane in bilico il riscatto da parte dell'Inter di Raoul Bellanova. Data la stagione dell'esterno classe 2000, che non ha avuto molto spazio in campo, non è certo che il club nerazzurro riconosca al Cagliari i sette milioni pattuiti per il riscatto con il Cagliari in estate. Il giocatore potrebbe quindi tornare in Sardegna ma la permanenza potrebbe anche essere di breve durata, visto che c'è già un club potenzialmente interessato a lui: secondo Il Secolo XIX, il neopromosso Genoa lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare le corsie laterali.

Un'altra idea porta ad Alessandro Zanoli, di proprietà del Napoli ma nella seconda metà della stagione alla Sampdoria.