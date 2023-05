Si presenta anche in postazione Sky Sport Raoul Bellanova per presentare il match di questa sera contro il Sassuolo, occasione importante per lui che scenderà in campo dal primo minuto: "La cosa più difficile è concentrarsi su un'altra partita dopo una serata così bella. Ma stasera abbiamo una partita importantissima dalla quale passa la prossima Champions. Ogni passo falso lo paghi perché sono tutte lì, poi il Sassuolo ci ha creato spesso problemi. Loro sono una squadra tecnica, dobbiamo cercare di tenere il pallone".