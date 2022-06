Mentre in Italia si discute del suo futuro e del suo possibile ritorno all'Inter, è amara la serata in Belgio per Romelu Lukaku, costretto a uscire dopo soli 26 minuti nel match di Nations League contro i Paesi Bassi per un infortunio. L'attaccante del Chelsea ha subito uno scontro di gioco con Nathan Aké, che lo ha atterrato mentre provava a lanciarsi in area avversaria e a causa del quale ha accusato un problema al piede che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, rilevato da Leandro Trossard. Proteste dei giocatori belgi per il mancato intervento dell'arbitro José María Sánchez Martínez, visto che il difensore del Manchester City a loro dire avrebbe interrotto una chiara occasione da rete.