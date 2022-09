A poco più di due mesi dalla disputa di Qatar 2022, il primo Mondiale invernale della storia, Loïs Openda non ha perso le speranze circa una chiamata di Roberto Martinez, ct del Belgio, nonostante la forte concorrenza nel ruolo di numero 9: "Mi piace la competizione, ti permette di dare il massimo - ha detto il giocatore del Lens a Rtbf -. So chi è Lukaku, so chi sono Divock Origi, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere e Dante Vanzeir, ma so anche chi sono io per provare a essere in rosa. Giocare il Mondiale è sempre stato un sogno; se partecipierò, darò il 100% Abbiamo bisogno di giocatori che vogliano assicurarsi che il Belgio vinca la Coppa del Mondo".