L'ex portiere Emanuele Belardi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha espresso un giudizio sulla prestazione del tanto discusso Ciprian Tatarusanu nel derby perso domenica scorsa dal Milan contro l'Inter: "La flessione del Milan non può essere solo colpa di Tatarusanu. Al di là della gara contro il Sassuolo in cui ha commesso errori, nelle altre non ne ho visti. Nel derby tra i rossoneri è stato lui il migliore e se non ci fosse stato forse la partita avrebbe avuto un risultato diverso. Ha fatto due-tre interventi molto importanti".