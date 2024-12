"L'Inter era molto in gestione, non ha mai alzato il ritmo. Non è facile perché fai fatica ad accenderti contro le squadre di bassa classifica. Ha fatto il lavoro che doveva fare ma nulla di più. Per la 'piccola' è la sensazione peggiore, perché fai il massimo e gli avversari fanno il massimo col minimo sforzo". Così Valon Behrami giudica la prova dei nerazzurri contro il Como.

"Consideriamo l'Inter tra le prime quattro d'Europa, per cui l'obbligo è puntare a vincere le competizioni - prosegue l'elvetico -. O è quest'anno o difficilmente si ripeterà, per varie situazioni che si creeranno nell'Inter, la necessità di vendere. Gli è andata bene con Onana perché hanno trovato la grande plusvalenza. L'Inter, per quella che è la proiezione finanziaria, cambierà un po'. Ha giocatori come Bastoni, Thuram, Lautaro e ha bisogno di un grosso introito".

Quanto ai singoli, Behrami parla di Lautaro ("starà sotto i 15 gol quest'anno, il capocannoniere in A sarà un attaccante dell'Atalanta") e di Sommer. "E' un fattore. Nel palleggio troppo lento dell'Inter, contro il Como, lui era sempre l'uomo in più. Lui è sempre stato così, poi se utilizzi questo modo per far venire fuori il Como lo devi cercare ancora di più. La Svizzera sta facendo tanta fatica adesso proprio perché non ha più Sommer. In partite così avere uno così diventa un fattore".