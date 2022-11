Il recupero a pieno regime di Romelu Lukaku può essere l'arma giusta a disposizione dell'Inter per tentare l'impresa di rimontare 11 punti al Napoli, a partire proprio dallo scontro diretto con la capolista del prossimo 4 gennaio. E' la convinzione espressa da Evaristo Beccalossi sulle frequenze di Radio Sportiva: "L'Inter non ha mai avuto il belga nella prima parte di stagione, si spera che recuperi le energie quando riprende il campionato per cercare di agganciare il Napoli che è stato straordinario - le parole del Becca -.