Per il Bayern Monaco, la partecipazione al Mondiale per Club rappresenta un'enorme opportunità anche e soprattutto dal punto di vista economico, visto il ricco montepremi in palio che aiuterebbe a gestire i contratti dei calciatori. La conferma, senza troppi giri di parole, arriva dal proprio consigliere Karl-Heinz Rummenigge, che come riportato da Sport Bild afferma: "Sì, posso confermarlo. Ci sono in palio molti soldi, e questo è un po' più motivante. È risaputo che le ultime estensioni di contratto qui sono state tutte piuttosto importanti. Se si ha la possibilità di guadagnare molti soldi in un torneo, soprattutto passando da un turno all'altro, va sfruttata".

