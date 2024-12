Aleksandar Pavlovic, centrocampista del Bayern Monaco, si dice completamente ristabilita dopo la frattura della clavicola patita lo scorso ottobre. "Non ho più problemi, non ho paura", ha detto in un'intervista rilasciata all'Abendzeitung. Nel suo recupero dall'infortunio, importante è stato il ruolo del tecnico Vincent Kompany: “Per noi giocatori è fantastico perché, ovviamente, ha attraversato quasi ogni situazione da giocatore. Soprattutto nei momenti in cui sei infortunato, ti parla molto e ti fa sentire come se fosse ancora uno di noi".

Per il 2025 Pavlovic, sotto contratto con il Bayern fino al 2029, vede come suo grande obiettivo la finale di Champions League del 31 maggio all'Allianz Arena. "Una finale in casa è ovviamente pazzesca e faremo tutto il possibile per raggiungerla e poi vincere. C'è ancora molta strada da fare, però le vittorie contro Paris Saint-Germain e Shakhtar Donetsk sono state molto importanti”.