Si preannuncia un duello anche sul mercato tra Inter e Bayern Monaco, presto avversarie in campo per i quarti di Champions League. L'obiettivo comune è Luis Henrique, 23enne brasiliano dell'Olympique Marsiglia che i bavaresi stanno tenendo d'occhio da qualche tempo, tanto il giornalista della BILD Christian Falk racconta per la rubrica 'The Daily Briefing' di un'uscita pubblica del tecnico Vincent Kompany e del direttore sportivo Christoph Freund per osservarlo da vicino durante 'Le Classique' tra OM e PSG dello scorso 16 marzo.

Stando al quotidiano tedesco, sarebbero già andati in scena colloqui concreti tra le parti, con il club di Säbener Straße che lo considera il miglior giocatore in quella posizione del campionato francese. Il prezzo si aggira attorno ai 18 milioni di euro, anche se da quel che trapela in Italia e In Francia la richiesta del Marsiglia è molto più alta.