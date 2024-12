Stasera in campo da difensore centrale nel terzetto inedito davanti a Yann Sommer, Alessandro Bastoni ha analizzato a caldo con Sky Sport Inter-Como 2-0: "Questi sono punti che pesano, magari non siamo brillanti al 100% anche perché ci mancavano uomini importanti. E' stato importantissimo recuperare Carlos che può ricoprire diversi ruoli. Le altre avevano vinto tutte ed era importante dare una risposta positiva stasera. Non dobbiamo fare altro che andare avanti così, il calendario è serrato: adesso andremo a Cagliari poi a Riad il 30. Sarà una bella batosta, la cosa importante è recuperare tutti il prima possibile per avere dei cambi nel prosieguo della stagione".