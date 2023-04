Anche Alessandro Bastoni ha parlato nel post-gara a Mediaset: "L'ho detto ieri in conferenza, siamo convinti dei nostri mezzi. Sapevamo che per battere il Benfica, una squadra che sta dominando il campionato, bisognava stare uniti. Tutti ci siamo aiutati per vincere la partita. Il cross a Barella? Me lo chiedo sempre perché ho le qualità per farlo, non sempre viene perché è molto dispendioso come tipo di gioco. La vera Inter dobbiamo trovarla ancora, con il giusto equilibrio e le motivazioni. L'importante che ci sia il gruppo unito, così proseguiamo nel migliore dei modi".