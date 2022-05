Intervistato da Inter TV, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni parla così dopo il match vinto sul campo del Cagliari che mantiene accesa una flebile speranza per l’Inter in chiave Scudetto: “Ci siamo detti negli spogliatoi che chi vuole vincere lo Scudetto dovrà sudarselo fino alla fine. Volevamo vincere anche per questo, ma non solo. Ci tenevamo a fare bene oggi, ora ovviamente non dipende solo da noi. Purtroppo quest’anno abbiamo lasciato tanti punti per strada, ma non dobbiamo guardare indietro. Dobbiamo vincere la prossima partita e vedere poi cosa succederà. Come sto? Stop bene, il problema al polpaccio sembra smaltito. Chiaramente noi volevamo vincere indipendentemente dal risultato del Milan, non era facile contro una squadra che deve salvarsi. Adesso ovviamente speriamo domenica in un aiuto anche dal Sassuolo”.