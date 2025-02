Non è sfuggito alle telecamere di Dazn la reazione di Nicolò Barella al gol di Stefan De Vrij. Mentre tutti i componenti della panchina e i giocatori in campo festeggiavano la rete dell'olandese, il centrocampista è andato a prendersi il pallone sotto braccio per portarlo a centrocampo, richiamando a gran voci anche gli altri nerazzurri.

Mancavano, infatti, ancora tre minuti di partita da disputare per provare a vincere la gara e fino all'ultimo il centrocampista aveva intenzione di sfruttarli per completare la possibile rimonta.