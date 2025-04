All'indomani della qualificazione del Barcellona alle semifinali di Champions League, arrivata dopo una sconfitta indolore ma non senza un minimo di brivido sul campo del Borussia Dortmund, Joan Laporta si dice orgoglioso per il traguardo prestigioso centrato dai blaugrana, che a metà aprile possono ancora sognare di vincere il Triplete: "Vediamo chi ci aspetta al prossimo turno, vediamo cosa succede tra Bayern e Inter - ha spiegato il presidente dei catalani intervistato al 'Club de Tenis Barcelona' -. Sono molto contento perché non raggiungevamo una semifinale di Champions League da sei anni, questa è un'ottima notizia per il barcellonismo".