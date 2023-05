Superando ieri l'Espanyol all'RCDE Stadium, il Barcellona è tornato sul trono di Spagna conquistando la sua ventisettesima Liga. Il tecnico blaugrana Xavi Hernandez ha celebrato così il trionfo: "Vincere così è una sensazione magnifica. Un lavoro ben fatto, durato dieci mesi di puro sacrificio. I tifosi e la società se lo meritano, il titolo ci dà stabilità per il nostro progetto.

E poi abbiamo vinto la Liga in un derby, il che non è una cosa comune. Ora puntiamo a vincere anche le restanti quattro partite, per il prestigio del club. Questa vittoria è il segnale che stiamo facendo le cose per bene; non siamo stati all'altezza in Europa, questa è la cosa che rimane in sospeso".