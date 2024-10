Nel corso di un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, l'ex calciatore Francesco Baiano, detto Ciccio, attualmente tecnico dell'Aglianese, ha trattato diversi argomenti relativi alla Serie A, tra cui la lotta scudetto e le chance di successo del Napoli di Antonio Conte, attualmente primo in classifica: "Secondo me la squadra da battere è l'Inter. È vero che disputa le coppe, ma se non succede nulla in fatto di infortuni dispone di 2 giocatori per ruolo, in alcuni casi 3. Se fa turn over, il livello dei giocatori cambia veramente di poco. E poi, a mio parere, chi vince lo scudetto la stagione precedente rappresenta sempre la squadra favorita al titolo in quella successiva".