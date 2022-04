Salvatore Bagni, ex giocatore nerazzurro, è intervenuto durante il programma Si Gonfia La Rete, per parlare dell'Inter di Simone Inzaghi e della lotta scudetto. "Prima della vittoria in casa della Juventus c’erano risultati negativi, poi loro sono stati bravi - le sue parole -. L’Inter contro il Verona è entrata in campo e ha voluto vincere la partita, poi l’ha gestita. I duelli li hanno vinti tutti i nerazzurri. Sembra che abbiano ripreso una grande condizione fisica”.