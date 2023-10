Critiche pesanti per il Bayern Monaco arrivano da Markus Babbel. L'ex giocatore dei bavaresi, intervistato da Sport1, ha lamentato il fatto che da due stagioni ormai il club tedesco sbagli alcune decisioni in fase di campagna acquisti, specie nel reparto arretrato: "Da due anni il Bayern non agisce come dovrebbe fare.

Si è creato un vuoto e nessuno ha avuto la lungimiranza di capire: cosa succede se tre difensori centrali si infortunano? Chi è allora il quattro? Mi lascio convincere che Benjamin Pavard e Lucas Hernández siano stati venduti e anche per una buona somma di denaro. Ma inutilmente e senza necessità, anche Josip Stanisic è stato ceduto al Bayer Leverkusen".