Intervistato da Kronen Zeitung, Marcel Koller, ex ct dell'Austria, ha inserito l'interista Marko Arnautovic tra i migliori giocatori mai allenati in carriera: "Dico lui e Alaba, anche se non è una risposta facile da dare - le parole dell'attuale allenatore dell'Al-Ahly, -. Marko per la sua potenza, David per la sua intelligenza calcistica: se gli dicevo qualcosa, la metteva subito in pratica, mentre altri impiegavano più tempo. Ecco perché è normale che questi calciatori giochino nel Real Madrid o nell'Inter".