L'Inter vola in casa dell'Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti. Basterebbe un pareggio, ma nel caso in cui dovesse arrivare una vittoria si romperebbe un tabù che dura da ottobre 2004, come ricorda oggi La Repubblica.

Da allora, infatti, cioè da Valencia-Inter 1-5, i nerazzurri non vincono fuori casa contro una formazione spagnola. In compenso oggi quella di Inzaghi è anche una delle tre squadre con Real Madrid e Manchester City a non aver mai perso una partita in questa edizione.