La Liga sta perdendo se mpre più appeal rispetto alla Premier League. Lo conferma anche Enrique Cerezo, patron dell'Atletico Madrid, ha risposto a una domanda sul possibile arrivo in Spagna di Kylian Mbappé: "Mi piacerebbe se arrivassero in Spagna i migliori giocatori del mondo, però come sapete molto bene, grazie al fatto che non c'è la Superlega, l'Inghilterra si sta prendendo i migliori - ha detto a margine della MadCup 2023 -. Non fa parte dell'Unione Europea, non c'è la Superlega: i club inglesi hanno grande libertà di assicurarsi i migliori".

L'Atletico era tra i club fondatori della Superlega assieme a Milan, Arsenal,Chelsea, Barcellona, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.