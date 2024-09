Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha parlato così ai media albanesi al termine della gara vinta dalla sua Nazionale contro l’Ucraina: "Questa è una vittoria fuori casa contro una squadra che gioca molto bene a calcio. Abbiamo avuto molto senza vincere. Siamo felici di vederti prima della partita difficile di martedì. È una vittoria che ci aiuta molto perché era la prima partita e quando partiamo bene siamo un passo avanti. Sapevamo che era difficile, ma abbiamo provato a giocare il nostro calcio. Avremmo potuto fare di più con la palla, ma abbiamo ottenuto tre punti e non si è fatto notare molto.

Siamo molto contenti che anche internamente ci abbiamo pensato un po' e con la Repubblica Ceca abbiamo avuto il fatto che non abbiamo vinto, ne avevamo bisogno e siamo contenti. La discussione con Manaj? Sono molto amico di Rei, ero arrabbiato in campo, ma resta lì. Ero arrabbiato perché mi piacciono così tanto i calci di punizione che mi alleno da quando ero piccolo. Ma ha anche una buona gamba, ho reagito un po’ male perché ero arrabbiato. Mancavano pochi minuti, ma nessun problema con Rei, sono un grande amico. Allora abbiamo scherzato, non c'è problema, ma il prossimo lo girerò", ha concluso.