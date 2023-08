Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo l'infortunio di Gabriel Jesus. Ed è proprio questo il punto principale della risposta. Il ko. dell'ex centravanti del City cambia i piani della società, in chiave Balogun? "No, non cambia affatto, ma purtroppo Gabriel non lo avremo per qualche settimana.. Abbiamo altre opzioni per giocare con le differenti caratteristiche delle pedine a disposizione, quindi ci adatteremo".