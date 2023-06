E' arrivato in questo momento il bus dell'Inter all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, dopo un lungo viaggio nel traffico cittadino. Lautaro Martinez primo a scendere dall'autobus, volti concentrati, mentre il maxischermo montato all'interno dello stadio ha mostrato la scena scatenando l'applauso collettivo del pubblico interista, già molto numeroso sugli spalti rispetto a quello di fede City. Tra qualche minuto le squadre faranno quindi il loro ingresso in campo per il riscaldamento.