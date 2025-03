Un nuovo volto, un’evoluzione, una proiezione verso il futuro. In occasione del primo giorno di raduno degli Azzurri di Spalletti in vista di Italia-Germania, prende forma anche il nuovo look & feel delle Nazionali di calcio. Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo e Nicolò Barella sono i protagonisti dello spot di lancio e della nuova campagna visuale utilizzata anche per promuovere la gara di andata dei quarti di finale di Nations League, in programma giovedì 20 marzo a San Siro.

La prima parte della campagna di comunicazione, incentrata sul nuovo claim 'Questa è la Nazionale', che sarà accompagnato da 'L’Azzurro ci unisce sempre', per rafforzare il legame con i tifosi e il senso di appartenenza. Il rilancio del brand prevede, oltre alla realizzazione del video promo, un ammodernamento del look & feel su tutti i materiali ufficiali degli Azzurri e delle Azzurre, che si concentra sulla scomposizione del logo delle Nazionali, conferendo maggiore centralità agli elementi distintivi dell’identità visiva e rafforzando la presenza e l’unicità del brand.