Partita da ottovolante a San Siro che Marko Arnautovic commenta così a Inter TV dopo il 3-2 inflitto in rimonta al Monza, inizialmente in vantaggio per 2-0: "Abbiamo visto che non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra in Serie A perché sono tutte forti. Nella prima mezz'ora erano avanti, però quando ho fatto il gol non lo sapevo ma avevo già sentito il cambiamento della squadra e sapevo che avremmo fatto il nostro lavoro nel secondo tempo".

Quanto è stato importante quel gol al 45esimo? E cosa vi ha detto Inzaghi?

"Inzaghi è stato un po' duro negli spogliatoi perché quando sei in svantaggio per 2-1 in casa non è facile. Però come ho detto abbiamo risposto bene e abbiamo vinto la partita".

Che messaggio manda alle avversarie questa vittoria in rimonta con questo numero di tiri?

"Noi non guardiamo alle altre squadre ma a noi. Abbiamo fatto il nostro lavoro nel secondo tempo, abbiamo vinto la nostra partita e andiamo passo dopo passo senza guardare a nessuno".

Tu come stai?

"Calha segna solo se segno io. Quindi non segna tante volte per questo, speriamo che segno ancora. Mi sento bene, meno male che i muscoli per ora stanno funzionando e cerco di dare sempre il mio contributo in campo", ha aggiunto ridendo mentre veniva incalzato dal solito Barella che lo applaudiva con un "bravo, bravo".

Ti senti nella condizione ottimale fisica e mentale?

"Mentalmente sempre, anche quando non sembra da fuori. Fisicamente c'era qualche problema anche perché non gioco sempre. Ultimamente sto giocando un po' di partite e mi sento in forma, e come ho detto prima meno male che i muscoli stanno bene".